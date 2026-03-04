Vorteilswelt
Gegen die fette Welle

Österreich ist viel zu dick – auch immer mehr Kids

Österreich
04.03.2026 14:52
Adipositas ist auch hierzulande mittlerweile ein großes Problem.
Adipositas ist auch hierzulande mittlerweile ein großes Problem.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Fettleibigkeit ist in Österreich längst kein Randthema mehr: Rund 22 Prozent der Österreicher sind laut aktueller IMAS-Studie adipös, 30 Prozent übergewichtig. Und es werden nicht nur immer mehr Betroffene, sondern vor allem deren Alter auch immer jünger. 

Tatsächlich betrifft Adipositas in Österreich auch immer mehr Kinder: „Jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen ist übergewichtig“, weiß Internist und Hämatoonkologe Felix Keil: „In der Altersgruppe der dritten Klasse Volksschule haben vier Prozent bereits extreme Adipositas.“


04.03.2026 14:52
Folgen Sie uns auf