Österreich ist viel zu dick – auch immer mehr Kids

Tote bei Krankentransport: Senioren Luft injiziert
Ermittlungen laufen
Fettleibigkeit ist in Österreich längst kein Randthema mehr: Rund 22 Prozent der Österreicher sind laut aktueller IMAS-Studie adipös, 30 Prozent übergewichtig. Und es werden nicht nur immer mehr Betroffene, sondern vor allem deren Alter auch immer jünger.
Tatsächlich betrifft Adipositas in Österreich auch immer mehr Kinder: „Jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen ist übergewichtig“, weiß Internist und Hämatoonkologe Felix Keil: „In der Altersgruppe der dritten Klasse Volksschule haben vier Prozent bereits extreme Adipositas.“
