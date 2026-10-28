Neue Klima-Zahlen lassen Forscher aufschrecken

Besonders besorgniserregend ist das Tempo dieser Entwicklung. Im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt hat sich die Zunahme extremer Dürren in den vergangenen zehn Jahren laut Bericht um mehr als 700 Prozent beschleunigt. Damit steigt unter anderem auch die Gefahr von Waldbränden und gesundheitsschädlicher Rauchbelastung.