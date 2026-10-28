Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lage spitzt sich zu

Neue Klima-Zahlen lassen Forscher aufschrecken

Klima
28.10.2026 08:37
Die Hitze kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch Geld: Laut Bericht sank die weltweite ...
Die Hitze kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch Geld: Laut Bericht sank die weltweite Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr hitzebedingt um geschätzte 1,07 Billionen Dollar.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hunderttausende Tote, gewaltige wirtschaftliche Schäden und immer extremere Dürren: Die Folgen des Klimawandels werden zunehmend zur Gefahr für die Menschheit. Ein neuer Bericht im renommierten Fachjournal „The Lancet“ zeichnet ein alarmierendes Bild. Besonders eine Entwicklung bereitet den Forschern große Sorgen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels haben im vergangenen Jahrzehnt deutlich zugenommen. Gleichzeitig kommen die Gegenmaßnahmen kaum hinterher. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam unter Federführung des University College London. Mehr als 140 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren an dem Bericht beteiligt.

Mehr als 540.000 Hitzetote pro Jahr
Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei hitzebedingten Todesfällen. Zwischen 2016 und 2023 starben weltweit jährlich durchschnittlich mehr als 540.000 Menschen infolge extremer Hitze. Laut Bericht waren 68 Prozent dieser Todesfälle auf den Klimawandel zurückzuführen. Im Jahrzehnt davor lag dieser Anteil noch bei 55 Prozent.

Allein für das Jahr 2023 schätzen die Forscher die Zahl der Hitzetoten auf rund 710.000. Damit forderte die Hitze laut den Wissenschaftlern mehr Todesopfer als beispielsweise Malaria.

Ausgetrocknete Böden, extreme Trockenheit: Die Zunahme schwerer Dürren hat sich laut Forschern ...
Ausgetrocknete Böden, extreme Trockenheit: Die Zunahme schwerer Dürren hat sich laut Forschern massiv beschleunigt.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Doch nicht nur die Gesundheit leidet. Auch die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Durch zunehmende Hitzewellen verringerte sich die weltweite Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr laut Schätzungen um 0,91 Prozent. Das entspricht rund 1,07 Billionen US-Dollar.

Besonders betroffen waren die Landwirtschaft und die Baubranche, wo viele Menschen körperlich anstrengende Arbeiten im Freien verrichten. Regional traf es Afrika und Südostasien am stärksten.

Mehr als die Hälfte der Landfläche von Dürre betroffen
Auch die Ausbreitung extremer Dürren bereitet den Forschern Sorgen. Im Jahr 2025 waren 51,8 Prozent der weltweiten Landfläche mindestens einen Monat lang von extremer Trockenheit betroffen. Das ist der zweithöchste jemals gemessene Wert.

Besonders besorgniserregend ist das Tempo dieser Entwicklung. Im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt hat sich die Zunahme extremer Dürren in den vergangenen zehn Jahren laut Bericht um mehr als 700 Prozent beschleunigt. Damit steigt unter anderem auch die Gefahr von Waldbränden und gesundheitsschädlicher Rauchbelastung.

Forscherin warnt vor globalem Gesundheitsnotstand
„Dies ist keine allmähliche Verschlechterung, sondern ein sprunghafter Wandel, der als der globale Gesundheitsnotstand anerkannt werden muss, der er ist“, warnt Studienleiterin Marina Romanello vom University College London.

Die zunehmenden Gesundheitsgefahren würden sich immer schneller verschärfen. Gleichzeitig träfen die wirtschaftlichen Folgen besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen und Branchen am härtesten.

Die Wissenschaftler fordern deshalb die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, die Klimakrise offiziell zur gesundheitlichen Notlage auszurufen.

Geld für Klimaschutz und Gesundheit fehlt
Doch ausgerechnet bei der Finanzierung notwendiger Gegenmaßnahmen hapert es. Laut Bericht klafft eine erhebliche Lücke zwischen den benötigten Mitteln für den Gesundheitsschutz und den tatsächlich bereitgestellten Geldern.

Lesen Sie auch:
Der Klimawandel bringt Dürre, Hitze, Leid und dadurch immense Kosten.
Schäden immer höher
Klimawandel: So teuer ist es, tatenlos zu bleiben
22.10.2026
Neue Oxfam-Studie
Privatjets heizen Klimakrise mehr an als gedacht
27.10.2026
Katastrophale Folgen
UNO warnt: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu
21.10.2026

Besonders deutlich wird das bei der internationalen Entwicklungshilfe. Die USA reduzierten ihre entsprechenden Mittel von 65,5 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf voraussichtlich 44,8 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Deutschland kürzte seine Ausgaben im selben Zeitraum um 7,4 Milliarden Dollar.

Die sinkende finanzielle Unterstützung ärmerer Länder dürfte auch bei der bevorstehenden Weltklimakonferenz in der Türkei für Diskussionen sorgen.

Bereits vor einigen Monaten hatte eine paneuropäische Kommission die WHO aufgefordert, wegen der Klimakrise eine gesundheitliche Notlage auszurufen. Der neue „Lancet“-Bericht, der in Zusammenarbeit mit der WHO entstand, erhöht nun den Druck auf die Politik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
28.10.2026 08:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
146.236 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
106.569 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
90.765 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1230 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Klima
Lage spitzt sich zu
Neue Klima-Zahlen lassen Forscher aufschrecken
Neue Oxfam-Studie
Privatjets heizen Klimakrise mehr an als gedacht
In 400 Metern Tiefe
Finnland bekommt Endlager für Atommüll
Krone Plus Logo
Bagger und Sprengstoff
Gletscherfotograf empört: „Es geht nur ums Geld“
Schäden immer höher
Klimawandel: So teuer ist es, tatenlos zu bleiben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf