Spekulationen um Alaba: „Habe ein bisschen Angst“

Die Option Gladbach kommt bei Stankovic allerdings nicht sonderlich gut an. „David hat bei Bayern und bei Real Madrid gespielt. Das sind Mannschaften, die immer das Spiel dominieren. Er steht als Innenverteidiger eigentlich auf der Mittellinie und das ganze Spielfeld ist vor ihm und er muss das Spiel machen. Jetzt bist du bei einer Mannschaft, wo taktische Organisation, ein defensiv tiefer Block oft wichtig sein wird“, entgegnet er Hamann.