„Dieses Spiel mache ich heuer nicht mehr mit“

Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Julia Scheib tritt künftig als Botschafterin der Südsteiermark auf. Die „Krone“ besuchte sie nach dem abgelaufenen Südamerika-Camp, sprach mit der 28-Jährigen über ihre Speed-Ambitionen in der kommenden Saison, die gestiegene Bekanntheit und ihre neuen Ziele.
„Krone“: Julia, ab sofort trittst du als Botschafterin der Südsteiermark auf – welche Bedeutung hat das für dich?
Julia Scheib: „Eine wunderschöne Aufgabe, mit dieser Region verbinde ich sehr viel. Und all das hier kann man ja sehr gut herzeigen – ich komme viel herum auf der Welt, sehe viele Orte, aber ich habe nie einen so schönen wie diesen gesehen. Hier kann man sich nur wohlfühlen – und die Region hat zu jeder Jahreszeit einiges zu bieten.“
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