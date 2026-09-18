„Dieses Spiel mache ich heuer nicht mehr mit“

„Krone“: Julia, ab sofort trittst du als Botschafterin der Südsteiermark auf – welche Bedeutung hat das für dich?

Julia Scheib: „Eine wunderschöne Aufgabe, mit dieser Region verbinde ich sehr viel. Und all das hier kann man ja sehr gut herzeigen – ich komme viel herum auf der Welt, sehe viele Orte, aber ich habe nie einen so schönen wie diesen gesehen. Hier kann man sich nur wohlfühlen – und die Region hat zu jeder Jahreszeit einiges zu bieten.“