Stau-Sommer mit Aha-Effekt: Das war heuer anders

Wird mit „Tradition“ gebrochen?

Schon im Vorjahr zeichnete sich ein Trend ab, der sich auch heuer fortsetzte: Die Reisenden kommen immer mehr davon ab, an den Wochenenden in den Urlaub zu fahren. Mittlerweile werden mehr und mehr die Wochentage genutzt. „An manchen Donnerstagen waren die Transitrouten annähernd gleich belastet wie an den traditionellen Reisesamstagen“, teilte der ÖAMTC via Aussendung mit.