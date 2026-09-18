Spielberg als perfekter Ort für die Hochzeitsreise

Auf den Campingplätzen rund um den Red Bull Ring tummeln sich diesmal deutlich weniger Fans als in den vergangenen Jahren. Die Stimmung ist trotzdem wie immer bereits am Donnerstag top. Die „Krone“ wagte auch das Duell mit Motorrad-Stars in Spielberg. Schauen Sie sich auch die besten Bilder vom Donnerstag an.
Das Wetter? Ausbaufähig. Neuer Termin Mitte September? Gewöhnungsbedürftig. Das spürt man auch auf den Campingplätzen rund um das MotoGP-Spektakel. Bei den Campern dürfte es laut ersten Schätzungen Einbußen von rund 30 Prozent gegenüber den besten Jahren geben. Denen, die da sind, ist das egal.
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