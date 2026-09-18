Russische Botschaft entschuldigt sich für Lärm

Anzeige bereits im Mai

Damit ist nun Ruhe in dem Fall, der sich sogar schon seit Anfang Mai hinzog. Damals hatte die Hausverwaltung einer benachbarten Liegenschaft den Lärm bei der Baupolizei angezeigt, wiederholt urgiert und später auch Mails an die russische Botschaft geschrieben sowie andere österreichische Dienststellen kontaktiert. „Aufgrund der besonderen Situation der russischen Botschaft gestaltet sich die weitere Bearbeitung jedoch offenbar schwierig“, hieß es dabei in einem der APA vorliegenden Mail der Hausverwaltung an das Wiener Umweltamt vom 20. August.