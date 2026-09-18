„Feierabend-Bier“ kostet Inspektor 6000 Euro

Eine empfindliche Geldstrafe bekam ein oberösterreichischer Polizist aufgebrummt, weil er beim „Feierabend-Bier“ mit einer Kollegin erwischt worden war. Es wurde so teuer, weil es eine Vorgeschichte gegeben habe, bei der eine Knödel-Sauce eine Rolle spielte. Die „Krone“ fragte nach, ob in Uniform überhaupt Alkohol getrunken werden darf.