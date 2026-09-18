So viel Vorarlberg steckte selten im Ländle-Derby

Wenn am Samstag um 17 Uhr die neunte Auflage des Ländle-Bundesligaderbys zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach angepfiffen wird, kommt es zu einer Premiere. Erstmals sitzen bei beiden Vereinen Vorarlberger als Sportdirektoren in Schlüsselpositionen. Ein gemeinsames Foto des Duos in anderen Aufgaben gibt es aber schon aus dem Dezember 2014.
Oft genug zählt der Prophet im eigenen Land nichts. Umso erfreulicher ist es da, dass beide Vorarlberger Bundesliga-Klubs auf der hochrangigen Position des Sportdirektors auf waschechte Vorarlberger setzen. Lustenaus Sportchef Dieter Alge kam im Juni 2025 zum Verein. Der 60-Jährige bringt beruflich viele Facetten mit. Alge war Profifußballer, ist Trainer mit UEFA-Lizenz und war als Sportjournalist tätig. Er kennt also alle Seiten des Fußballs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.