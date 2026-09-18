So viel Vorarlberg steckte selten im Ländle-Derby

Oft genug zählt der Prophet im eigenen Land nichts. Umso erfreulicher ist es da, dass beide Vorarlberger Bundesliga-Klubs auf der hochrangigen Position des Sportdirektors auf waschechte Vorarlberger setzen. Lustenaus Sportchef Dieter Alge kam im Juni 2025 zum Verein. Der 60-Jährige bringt beruflich viele Facetten mit. Alge war Profifußballer, ist Trainer mit UEFA-Lizenz und war als Sportjournalist tätig. Er kennt also alle Seiten des Fußballs.