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Mit Fan.at LIVE dabei

Hunderte Fußball-Spiele aus allen Bundesländern

Fußball National
18.09.2026 10:38
An über 300 Standorten in Österreich sind Kamerasystem installiert.
An über 300 Standorten in Österreich sind Kamerasystem installiert.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die schönste Nebensache der Welt! Fußball verbindet: Dank „Krone“ und fan.at gibt es pro Wochenende Hunderte Spiele aus Nachwuchs und Unterhaus live zu sehen – von überall. Einfach QR-Code scannen, anmelden und kein Match des Lieblingsvereins mehr verpassen!

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Für viele ist Fußball schlicht die schönste Nebensache der Welt. Ob groß oder klein, alt oder jung – auch im heimischen Unterhaus und dem Nachwuchs wird mit grenzenloser Begeisterung dem runden Leder nachgejagt.

Für alle, die einmal nicht live am Platz dabei sein können, wenn das Enkerl, die Tochter oder der Partner seine Schuhe schnürt, bietet die „Krone“ eine einzigartige Möglichkeit.

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QR-Code scannen

Dank Kamerasystemen an über 300 Standorten in allen neun Bundesländern sind gemeinsam mit der Plattform fan.at an jedem Wochenende Hunderte Matches von den Nachwuchsteams bis hinauf zu den Kampfmannschaften zu sehen – und so einfach geht’s:

QR-Code scannen, anmelden und kein Match des Lieblingsvereins mehr verpassen.
QR-Code scannen, anmelden und kein Match des Lieblingsvereins mehr verpassen.(Bild: -)

Auf fan.at surfen oder einfach den QR-Code oben scannen, anmelden und mit dem Abo kein Spiel mehr verpassen.

Zusätzlich zu den Live-Bildern – durch die jeder Verein seine Sponsoren perfekt ins Licht rücken kann – lassen wir über das Tor der Runde und des Monats abstimmen, für jede Liga kann man zudem für ein Team der Runde abstimmen.

Auch ihr Verein ist an einem automatisierten Kamerasystem interessiert? Dann schicken Sie ein E-Mail mit der entsprechenden Anfrage an info.fan.at – und werden auch Sie Teil der großen österreichischen Fußball-Familie.

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