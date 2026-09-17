Großeinsatz und Sperren rund um Grazer Ostbahnhof

Großeinsatz für die Polizei Donnerstagnachmittag in Graz: Eine Drohung sorgte für großräumige Sperren nahe dem Ostbahnhof, Anrainer wurden angehalten, in ihren Wohnungen zu bleiben.
Überall Blaulicht, Straßensperren und schwer bewaffnete Polizisten: Ein Großeinsatz der Exekutive sorgte Donnerstagnachmittag in Graz für Aufsehen. Im Bezirk Jakomini ging deshalb nahe dem Ostbahnhof gar nichts mehr. Anrainer wurden von der Polizei angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben. „Wir können einen größeren Einsatz bestätigen. Grund war eine Drohung im Suchtmittelmilieu“, teilte die LPD Steiermark auf „Krone“-Anfrage mit.
Gegen 17 Uhr war der Spuk dann vorbei und der Einsatz beendet, auch die Straßensperren wurden (rechtzeitig zur Rushhour) wieder aufgehoben. Über Hintergründe und etwaige Festnahmen will die Exekutive erst zu gegebenem Zeitpunkt informieren. Aktuell laufen die Ermittlungen jedenfalls auf Hochtouren.
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