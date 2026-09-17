Großeinsatz und Sperren rund um Grazer Ostbahnhof

Überall Blaulicht, Straßensperren und schwer bewaffnete Polizisten: Ein Großeinsatz der Exekutive sorgte Donnerstagnachmittag in Graz für Aufsehen. Im Bezirk Jakomini ging deshalb nahe dem Ostbahnhof gar nichts mehr. Anrainer wurden von der Polizei angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben. „Wir können einen größeren Einsatz bestätigen. Grund war eine Drohung im Suchtmittelmilieu“, teilte die LPD Steiermark auf „Krone“-Anfrage mit.