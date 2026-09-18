„Man muss sich aus Krisen herausentwickeln können“

Die gut 500 Schüler des Grazer BORG Dreierschützengasse, wo vor einem Jahr ein Amoktäter ein Blutbad angerichtet hat, sind seit einer Woche zurück am Standort – und nicht mehr im Ausweichquartier. Die Direktorin über die ersten Tage.
Die Nachwehen des Amoklaufs am Grazer BORG Dreierschützengasse sind spürbar, wenn Schulleiterin Liane Strohmaier spricht. „Im Konferenzzimmer haben wir einen kleinen Ort mit einem Foto von Dorit und ein Kerzerl dazu aufgestellt, damit sie bei uns ist.“ Ihre liebe Kollegin würde „an allen Ecken und Enden“ als Mensch fehlen, genauso wie die neun Schüler und Schülerinnen, die am 10. Juni 2025 plötzlich aus dem Leben gerissen wurden.
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