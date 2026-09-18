„Dancing Stars“-Aus für Dompfarrer Toni Faber

Der 69-Jährige gilt als einer der ungewöhnlichsten und bekanntesten Geistlichen Österreichs. Er segnete Homosexuelle und Boutiquen, initiierte „Beichten auf Rädern“ und machte sich mit seinen Trauerreden einen Namen. Zuletzt sorgten unter anderem seine öffentlichen Auftritte mit weiblicher Begleitung sowie seine Aussagen über den Zölibat für Aufsehen.