In Begutachtung: Das steht jetzt im Klimagesetz

Nach der Paket-Präsentation vor zwei Wochen ging es aber nun nur noch um Punkt und Beistrich bei der Ausformulierung des Gesetzes. Die Eckpunkte bleiben gleich:

Das neue Klimagesetz soll Österreichs Weg zur Klimaneutralität bis 2040 vorgeben. Wie dieses Ziel konkret erreicht werden soll, wird im sogenannten Klimafahrplan geregelt, den die Regierung bis Ende 2027 beschließen muss. Darin sollen konkrete Maßnahmen, Zeitpläne und Zuständigkeiten festgeschrieben werden. Auch eine Standortklausel, jährliche Emissionsobergrenzen, ein laufendes Monitoring und ein Korrekturmechanismus bei Zielverfehlungen sind vorgesehen.