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Auch ohne EU-Beschluss

Italien will Schutzmission im Roten Meer starten

Außenpolitik
18.09.2026 10:09
Der italienische Flugzeugträger Giuseppe Garibaldi
Der italienische Flugzeugträger Giuseppe Garibaldi(Bild: AFP/VINCENZO PINTO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Angesichts der sich zuspitzenden Lage in der Meerenge Bab al-Mandab hat Italien angekündigt, die Durchfahrt italienischer Schiffe mithilfe der eigenen Marine zu gewährleisten. Man wolle nicht auf eine gemeinsame Entscheidung der EU warten, teilte die Regierung in Rom am Donnerstag mit.

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Wenn die Seeroute nicht befahren werden könne, habe das erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, warnte Verteidigungsminister Guido Crosetto. „Wir dürfen nicht zulassen, dass bürokratische Entscheidungsverzögerungen eine ohnehin schon komplexe Situation verschärfen.“ Crosetto versicherte gleichzeitig: „Wir verfügen über die Fähigkeiten, die Durchfahrt zu schützen.“

Dieses von den Houthis veröffentlichte Bild zeigt brennende Militärfahrzeuge in der ...
Dieses von den Houthis veröffentlichte Bild zeigt brennende Militärfahrzeuge in der jemenitischen Region al-Dschauf. In den vergangenen Tagen hat die pro-iranische Miliz laufend Bilder von Erfolgen im Kampf gegen Regierungstruppen und auch gegen Ziele in Saudi-Arabien verbreitet. Diese können nicht alle unabhängig überprüft werden.(Bild: AFP/AFP PHOTO/Ansarullah Media Centre/HANDOUT)

Die mit dem Iran verbündete schiitische Houthi-Miliz hatte in einer Blitzoffensive in der vergangenen Woche die gesamte Westküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und strategisch gelegene Inseln erobert. Sie hat damit praktisch uneingeschränkten Zugriff auf die Meerenge. Die USA und die EU versuchten mit Militäreinsätzen bereits, Handelsschiffe besser vor Angriffen der Miliz zu schützen.

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