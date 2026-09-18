Italien will Schutzmission im Roten Meer starten

Dieses von den Houthis veröffentlichte Bild zeigt brennende Militärfahrzeuge in der jemenitischen Region al-Dschauf. In den vergangenen Tagen hat die pro-iranische Miliz laufend Bilder von Erfolgen im Kampf gegen Regierungstruppen und auch gegen Ziele in Saudi-Arabien verbreitet. Diese können nicht alle unabhängig überprüft werden. (Bild: AFP/AFP PHOTO/Ansarullah Media Centre/HANDOUT)