Klopp: „… dann hätte ich als Trainer aufgehört!“

„Mein ganzes Leben hat mich auf diesen Job jetzt vorbereitet. Hätte ich gerne mehr Zeit mit den Nationalspielern? Ja, natürlich! Habe ich diese Zeit? Nein! Haben es die anderen? Nein, auch nicht! Aber ich habe ja die Möglichkeit mit den Jungs auch während jener Zeit zu sprechen, in der keine Länderspiele stattfinden. Jedes Gespräch, das ich führe, gibt mir ein Gefühl zu den Spielern. Ich bin es gewohnt keine Zeit zu haben – das ist im Profi-Fußball ganz normal. Aber das wird als Mannschaft am Ende dennoch zusammenwachsen können und müssen, ist völlig klar“, so Klopp abschließend.