Bruder: Für Charles war Dianas Tod „Lottogewinn“

Die ersten Auszüge aus dem Buch wurden in Großbritannien diese Woche von der britischen „Daily Mail“ veröffentlicht, obwohl das Buch erst am 22. September in den Handel kommt. Darin schildert der 9. Earl Spencer seine Erinnerungen daran, wie er vom Autounfall seiner Schwester im August 1997 in Paris erfuhr. Demnach war er gerade in seinem Haus in Kapstadt, Südafrika, als ihn seine Schwester Jane anrief, um ihn über den Unfall zu informieren. Wie schlimm es war, wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht.