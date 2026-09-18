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Klum-Party in München

Heiße Kurven und schräge Styles beim „HeidiFest“

Star-Style
18.09.2026 10:12
Leni Klum und Heidi Klum bewiesen beim „HeidiFest“, dass Dirndl einfach nie aus der Mode kommen!
Leni Klum und Heidi Klum bewiesen beim „HeidiFest“, dass Dirndl einfach nie aus der Mode kommen!(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Fesche Dirndln, heiße Kurven – und der eine oder andere schräge Style: Das gab‘s am Donnerstag in München zu sehen. Denn Heidi Klum lud zu ihrem „HeidiFest“ ins Hofbräuhaus. Und nicht nur Tochter Leni bewies, wie sexy die diesjährigen Wiesn-Trends sind ...

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Heidi Klum schlüpfte beim Comeback ihrer höchstpersönlichen Wiesn-Party, die am Donnerstag auch auf RTL zu sehen war, in gleich zwei Hingucker-Styles von Sportalm – und sowohl im quietschgelben als auch im weißen Dirndl wurden die Kurven der 53-Jährigen perfekt in Szene gesetzt.

Heidi Klum war in ihrem quietschgelben Dirndl bei ihrem „HeidiFest“ nicht zu übersehen!
Heidi Klum war in ihrem quietschgelben Dirndl bei ihrem „HeidiFest“ nicht zu übersehen!(Bild: RTL / Getty Images for HeidiFest / Franziska Krug)

Leni im selbst kreierten Dirndl
Tochter Leni Klum darf sich seit diesem Jahr übrigens hochoffiziell als Dirndl-Expertin bezeichnen. Denn sie designte gemeinsam mit Sportalm ihre erste eigene Trachten-Kollektion. Kein Wunder, dass sie zu Mamas großer Fete auch ihr Lieblingsstück angezogen hatte.

Süßes Detail: Zum sexy Dirndl mit hellblauem Vichy-Muster kombinierte Leni Söckchen und passende Fell-Pantoffeln. Das fand auch Bruder Henry einfach nur klasse!

Bruder Henry trug Leni Klum für diesen Dirndl-Style auf Händen.
Bruder Henry trug Leni Klum für diesen Dirndl-Style auf Händen.(Bild: APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona)

Und Lenis Lieblings-Look kam nicht nur bei Bruder Henry, der seine Schwester auf Händen trug, gut an. Auch Influencerin Pamela Reif hatte an der Klum-Kreation einen Narren gefressen.

Im Gegensatz zu Leni strylte Reif das karierte Modell in Himmelblau aber mit einer Spitzenbluse, die ihr Dekolleté zum wahren Blickfang machte, und High Heels. 

Pamela Reif
Pamela Reif(Bild: APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona)

Campbell beweist Stil
Doch auch die Promis ließen sich nicht zweimal bitten und zeigten sich in ihren hottesten Trachten-Styles. Naomi Campbell kam – ganz das Topmodel – in einem eleganten, schwarzen Sportalm-Dirndl mit weißen Blumenstickereien.

Sängerin Nicole Scherzinger setzte ebenfalls auf Schwarz und ein besonders ausladendes Dekolleté.

Naomi Campbell mit Heidi Klum
Naomi Campbell mit Heidi Klum(Bild: RTL / Getty Images for HeidiFest / Franziska Krug)
Heidi Klum, Nicole Scherzinger und Naomi Campbell hatten sichtlich Spaß beim „HeidiFest“.
Heidi Klum, Nicole Scherzinger und Naomi Campbell hatten sichtlich Spaß beim „HeidiFest“.(Bild: RTL / Getty Images for HeidiFest / Isa Foltin)

Stars im Dirndl-Fieber
Schlagerstar und „DSDS“-Jurorin Isi Glück verzauberte in einem goldenen Spitzendirndl, Anna Ermakova hatte sich für ein Modell in Rosa entschieden, und Kärntnerin Larissa Marolt für ein schlichtes Modell in Dunkelblau.

Wahl-Österreicherin Cheyenne Ochsenknecht, die in einem rosaroten Sportalm-Dirndl kam, sowie Gina-Lisa Lohfink zeigten zudem, dass sie sich in Sachen Dirndl-Dekolleté nicht verstecken müssen.

Isi Glück
Isi Glück(Bild: RTL / Karl-Josef Hildenbrand)
Anna Ermakova mit Mama Angela
Anna Ermakova mit Mama Angela(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Larissa Marolt
Larissa Marolt(Bild: APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona)
Cheyenne Ochsenknecht
Cheyenne Ochsenknecht(Bild: APA-Images / Action Press / Kurt Krieger)
Gina-Lisa Lohfink
Gina-Lisa Lohfink(Bild: RTL / Karl-Josef Hildenbrand)

Jones im Kuh-Look
Doch auch der eine oder andere schräge Style durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen. Olivia Jones etwa kam als Kuh – stilecht mit Hörnern, Euter und schwarzen Flecken. Ein Look, der so ausgefallen ist, dass er schon wieder cool war.

Und „GNTM“-Kandidat Alexavius Hill trug zur Lederhose lustige Fell-High-Heels – ebenfalls im Kuhfell-Style.

Olivia Jones
Olivia Jones(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Die „GNTM“-Kandidaten Boureima und Alexavius Hill
Die „GNTM“-Kandidaten Boureima und Alexavius Hill(Bild: RTL / Karl-Josef Hildenbrand)

So viel ist also fix: Das „HeidiFest“ war der absolute Hit! Das fanden übrigens auch die Zuschauer von RTL, die fleißig einschalteten. Und wer den bunten Spaß verpasst hat: Die Show von und mit Heidi Klum gibt‘s auf RTL+ zum Nachschauen! 

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