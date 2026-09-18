Land Kärnten kämpft gegen Tierarztmangel

Lange Arbeitswege von einem Hof zum anderen und noch längere, körperlich anstrengende Arbeitstage, die nicht immer mit einem freundlichen Lächeln enden – das Leben eines Tierarztes hat – vor allem im ländlichen Bereich – wenig mit Kälbchen-Streicheln und Krallenschneiden zu tun. Ganz im Gegenteil ist es ein Knochenjob, der nicht von jedem geschätzt wird und leider auch immer seltener gewählt wird.