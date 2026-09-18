Land Kärnten kämpft gegen Tierarztmangel

Tierärzte sind Mangelware – und das nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt. Gerade im Nutztierbereich herrscht in Kärnten akuter Mangel. Deswegen hat das Land heuer erstmals vier gewidmete Studienplätze an der Vetmeduni gesichert.
Lange Arbeitswege von einem Hof zum anderen und noch längere, körperlich anstrengende Arbeitstage, die nicht immer mit einem freundlichen Lächeln enden – das Leben eines Tierarztes hat – vor allem im ländlichen Bereich – wenig mit Kälbchen-Streicheln und Krallenschneiden zu tun. Ganz im Gegenteil ist es ein Knochenjob, der nicht von jedem geschätzt wird und leider auch immer seltener gewählt wird.
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