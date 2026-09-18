Keine blühende Zukunft ohne Erneuerbare Energien

Es war ein würdiger Rahmen für den Österreich Energie Kongress 2026: Die Wiener Hofburg beheimatete für zwei Tage rund 800 Fachleute, Politiker und Experten im Bereich der E-Wirtschaft. In einem Punkt waren sich alle einig: Die wirtschaftliche Zukunft in Österreich hängt zum großen Teil von leistbarer Energie ab. Dass diese unter anderem durch den Ausbau von Erneuerbarer Energie zu erreichen ist, steht außer Zweifel. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer dazu: „Energie steht ganz oben auf der Agenda der Bundesregierung. Wer Energie kontrolliert, kontrolliert am Ende des Tages auch den Wohlstand. Wenn wir miteinander das gemeinsame Ziel haben, dass dieses Land wieder wettbewerbsfähiger wird, dann ist es vor allem Frage der Energieversorgung, die darüber entscheidet, welches Land die Nase vorn hat.“