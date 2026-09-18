Rekordsommer auch in den steirischen Freibädern

Der heurige Sommer geht als der heißeste seit dem Beginn der Aufzeichnungen in die österreichische Geschichte ein. Eine Hitzewelle wurde von der nächsten abgelöst, wenige kühle Nächte und kaum Regen – die Steirer mussten viel Durchhaltevermögen beweisen. Freude über die außergewöhnliche Hitze herrscht hingegen in den Freibädern, die von einem großen Plus an Besuchern berichten.