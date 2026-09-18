Katze hinter Schrank gefangen: Feuerwehr rückte an

Tierischer Einsatz am Freitag in den frühen Morgenstunden für die Feuerwehr in Reutte in Tirol: Kurz vor 6 Uhr wurden die Florianis zu einer kuriosen Katzenrettung alarmiert. Die Samtpfote war hinter einen massiven Einbauschrank gefallen und hatte sich nicht mehr befreien können.
Was für ein Schock – für das Kätzchen und deren Besitzerin! Lautes Jaulen im Wohnzimmer. Die Samtpfote war gefangen. Der tierische Befreiungskampf blieb erfolglos. Die Feuerwehr musste also her!
Samtpfote mit Endoskopkamera lokalisiert
Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tier offenbar von oben hinter den Einbauschrank gefallen war. Aus eigener Kraft konnte sich die Katze anschließend nicht mehr befreien. Für die Einsatzkräfte galt es zunächst, die genaue Position des Tieres zu bestimmen.
Rund 40 Zentimeter oberhalb des Tieres wurde anschließend vorsichtig die Hinterwand geöffnet.
Feuerwehr Reutte
„Dafür kam eine Endoskopkamera zum Einsatz“, schildern die Florianis. Mit deren Hilfe konnten die Feuerwehrleute schließlich die Katze hinter der Rückwand des Einbauschrankes lokalisieren.
„Rund 40 Zentimeter oberhalb des Tieres wurde anschließend vorsichtig die Hinterwand geöffnet. Dadurch konnte die Katze schließlich aus ihrer misslichen Lage befreit werden“, so die Feuerwehr weiter.
Zum Frühstück wieder bei Besitzerin
Das unfreiwillige Abenteuer hinter dem Schrank hatte das Tier glücklicherweise unbeschadet überstanden. Damit nahm der ungewöhnliche Feuerwehreinsatz ein glückliches Ende – und die Katze konnte rechtzeitig vor dem Frühstück wieder zu ihrer Besitzerin zurückkehren.
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