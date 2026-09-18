Katze hinter Schrank gefangen: Feuerwehr rückte an

Samtpfote mit Endoskopkamera lokalisiert

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tier offenbar von oben hinter den Einbauschrank gefallen war. Aus eigener Kraft konnte sich die Katze anschließend nicht mehr befreien. Für die Einsatzkräfte galt es zunächst, die genaue Position des Tieres zu bestimmen.