„Fantastisch!“ Sonderlob nach Sturms Überraschung

Die Steirer waren dem Ligue-1-Dritten zwar wie erwartet spielerisch unterlegen, dennoch hätten drei Punkte herausschauen können. „Wenn ich sehe, wie wir uns ins Spiel reingearbeitet haben, wie unsere junge, hungrige Truppe – die jüngste am heutigen Europa-League-Spieltag (Anm: 22,9 Jahre) – Mann gegen Mann verteidigt hat über den ganzen Platz, wie wir mutig waren, wie wir das Momentum in der Schlussphase auf unserer Seite hatten mit der einen oder anderen guten Möglichkeit und den vielen Standardsituationen, ist es ein bisschen schade, dass man keinen Heimsieg über die Linie bringt“, sagte Ingolitsch.