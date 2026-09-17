Statt Sonne: Dichte Wolken und Regen erwartet

Die Kaltfront, die bereits am Mittwochabend Regen nach Österreich gebracht hat, macht sich am Donnerstag auch bei den Temperaturen deutlich bemerkbar. Statt spätsommerlicher Wärme erwarten uns viele Wolken, weitere Regenschauer und höchstens 22 Grad.
Vor allem in der Früh sollte man den Regenschirm dabeihaben. In weiten Teilen des Landes startet der Tag nass und trüb. Im Süden hält sich der Regen länger, vor allem in Kärnten und der Steiermark kann es auch tagsüber immer wieder regnen.
Schauer und Sonne
Besser sieht es im Westen und Norden aus. Dort lassen die Schauer im Laufe des Vormittags zunehmend nach. Am Nachmittag bleibt es vielerorts bereits trocken und zwischen den Wolken kann sich stellenweise auch die Sonne zeigen.
Maximal 22 Grad
Deutlich zu spüren ist der Wetterumschwung bei den Temperaturen. Mehr als 14 bis 22 Grad sind am Donnerstag nicht mehr drin. Im Osten kommt zusätzlich teils lebhafter Nordwestwind dazu. Auch hier bessert sich das Wetter im Laufe des Tages langsam, richtig spätsommerlich wird es vorerst aber nicht mehr.
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