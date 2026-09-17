Statt Sonne: Dichte Wolken und Regen erwartet

Maximal 22 Grad

Deutlich zu spüren ist der Wetterumschwung bei den Temperaturen. Mehr als 14 bis 22 Grad sind am Donnerstag nicht mehr drin. Im Osten kommt zusätzlich teils lebhafter Nordwestwind dazu. Auch hier bessert sich das Wetter im Laufe des Tages langsam, richtig spätsommerlich wird es vorerst aber nicht mehr.