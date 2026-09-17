Social-Media-Verbot: EU blockiert jetzt Österreich

Stillhaltefrist als Bremse?

Denn: Wie EU-Insider berichten, könnte im Text eine sogenannte Stillhaltefrist verankert werden, die Nationalstaaten eine eigene Lösung für die Dauer von schätzungsweise sechs bis neun Monaten untersagen würde. Der geplante Start mit Neujahresbeginn wäre damit dahin – der Rest der EU-Vorhaben, insbesondere die geringer geplante Altersgrenze von nur 13 Jahren von der Regierung noch auf Machbarkeit zu prüfen.