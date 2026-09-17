Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Pause und dann ...

Sabitzer? „Entscheidung wird der Trainer treffen!“

Fußball International
17.09.2026 05:31
Wie geht es nach der „ÖFB-Pause“ für Marcel Sabitzer weiter?
Wie geht es nach der „ÖFB-Pause“ für Marcel Sabitzer weiter?(Bild: Krone-Collage/GEPA, APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Wie geht es für Marcel Sabitzer nach dessen selbst verordneten ÖFB-Pause im Nationalteam weiter? Wenn es nach Experte und Ex-Kicker Didi Hamann geht, dann hat der BVB-Legionär sein Schicksal diesbezüglich nicht mehr selbst in der Hand. Zudem erinnert sich der ehemalige DFB-Teamspieler im neuen Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria, an eine vergleichbare Situation aus seiner eigenen Karriere. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Er ist jetzt 32. Er hat große Verdienste für den österreichischen Fußball, für Dortmund“, erklärt Hamann angesprochen auf das ÖFB-Beben um Sabitzer. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt angekündigt, eine Pause im österreichischen Nationalteam einzulegen und damit für Aufregung gesorgt. 

Lesen Sie auch:
Ralf Rangnick hat seinen ersten ÖFB-Kader nach der WM berufen.
Nach Sabitzer-Beben
Vier neue Gesichter im ÖFB-Teamkader, Alaba fehlt
14.09.2026
Sportkrone Inside
Alles neu beim ÖFB – kein Alaba & vier Neue!
14.09.2026
Zukunft ungewiss
Wann sehen wir David Alaba wieder im ÖFB-Dress?
14.09.2026

Hamann selbst kann die Entscheidung nachvollziehen, hat in seiner Karriere ähnliches erlebt: „2004 haben wir die Europameisterschaft gespielt, sind in der Vorrunde ausgeschieden. Es gab natürlich viel Kritik. Rudi Völler ist zurückgetreten, Jürgen Klinsmann wurde neuer Trainer. Das erste Spiel war in Österreich, im Praterstadion. Da habe ich mir gedacht: ‘In acht oder zehn Wochen das Trikot wieder anzuziehen in Österreich, die ganze Kritik, die es gegeben hat, ich habe mit das meiste abbekommen…‘ Ich konnte mir nicht vorstellen, das Spiel zu spielen.“

„Dessen muss er sich bewusst sein“
Deshalb kontaktierte der damalige Liverpool-Profi den neuen DFB-Bundestrainer Klinsmann und teilte ihm seine Entscheidung mit: „Das ist mein letztes Jahr in Liverpool. Ich will mich auf den Verein konzentrieren. Wenn du mich nächstes Jahr willst, dann rufst du mich an, dann komme ich und wenn du mich nicht willst, ist es auch gut.“ 

Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: Mario Urbantschitsch)

Im Nachhinein war es das eigentliche Ende seiner Teamkarriere. „Ich habe dann nur mehr ein Spiel gemacht, habe aber gewusst, dass ich da nicht mehr hingehöre“, so Hamann, der schließlich auch Parallelen zu Sabitzer sieht: „Wenn er sagt, er macht jetzt Pause, dann ist es auch okay. Die Entscheidung, ob er zurückkommt, wird nicht er treffen, sondern der Trainer. Dessen muss er sich bewusst sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
17.09.2026 05:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
348.547 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
103.774 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
81.292 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1728 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1141 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1009 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Fußball International
Punkt in Europa League
„Fantastisch!“ Sonderlob nach Sturms Überraschung
Hier im Liveticker
Europa League in der Liga-Konferenz ab 21 Uhr LIVE
ÖFB-Pause und dann ...
Sabitzer? „Entscheidung wird der Trainer treffen!“
Sport Tv Logo
Er überzeugte Rangnick
Der „Iron Man“ kämpft jetzt auch im Nationalteam
Europacup-TICKER
LIVE ab 18.45 Uhr: RB Salzburg gegen Levski Sofia!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf