Sabitzer? „Entscheidung wird der Trainer treffen!“

Hamann selbst kann die Entscheidung nachvollziehen, hat in seiner Karriere ähnliches erlebt: „2004 haben wir die Europameisterschaft gespielt, sind in der Vorrunde ausgeschieden. Es gab natürlich viel Kritik. Rudi Völler ist zurückgetreten, Jürgen Klinsmann wurde neuer Trainer. Das erste Spiel war in Österreich, im Praterstadion. Da habe ich mir gedacht: ‘In acht oder zehn Wochen das Trikot wieder anzuziehen in Österreich, die ganze Kritik, die es gegeben hat, ich habe mit das meiste abbekommen…‘ Ich konnte mir nicht vorstellen, das Spiel zu spielen.“