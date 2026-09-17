Sabitzer? „Entscheidung wird der Trainer treffen!“

Wie geht es für Marcel Sabitzer nach dessen selbst verordneten ÖFB-Pause im Nationalteam weiter? Wenn es nach Experte und Ex-Kicker Didi Hamann geht, dann hat der BVB-Legionär sein Schicksal diesbezüglich nicht mehr selbst in der Hand. Zudem erinnert sich der ehemalige DFB-Teamspieler im neuen Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria, an eine vergleichbare Situation aus seiner eigenen Karriere.
„Er ist jetzt 32. Er hat große Verdienste für den österreichischen Fußball, für Dortmund“, erklärt Hamann angesprochen auf das ÖFB-Beben um Sabitzer. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt angekündigt, eine Pause im österreichischen Nationalteam einzulegen und damit für Aufregung gesorgt.
Hamann selbst kann die Entscheidung nachvollziehen, hat in seiner Karriere ähnliches erlebt: „2004 haben wir die Europameisterschaft gespielt, sind in der Vorrunde ausgeschieden. Es gab natürlich viel Kritik. Rudi Völler ist zurückgetreten, Jürgen Klinsmann wurde neuer Trainer. Das erste Spiel war in Österreich, im Praterstadion. Da habe ich mir gedacht: ‘In acht oder zehn Wochen das Trikot wieder anzuziehen in Österreich, die ganze Kritik, die es gegeben hat, ich habe mit das meiste abbekommen…‘ Ich konnte mir nicht vorstellen, das Spiel zu spielen.“
„Dessen muss er sich bewusst sein“
Deshalb kontaktierte der damalige Liverpool-Profi den neuen DFB-Bundestrainer Klinsmann und teilte ihm seine Entscheidung mit: „Das ist mein letztes Jahr in Liverpool. Ich will mich auf den Verein konzentrieren. Wenn du mich nächstes Jahr willst, dann rufst du mich an, dann komme ich und wenn du mich nicht willst, ist es auch gut.“
Im Nachhinein war es das eigentliche Ende seiner Teamkarriere. „Ich habe dann nur mehr ein Spiel gemacht, habe aber gewusst, dass ich da nicht mehr hingehöre“, so Hamann, der schließlich auch Parallelen zu Sabitzer sieht: „Wenn er sagt, er macht jetzt Pause, dann ist es auch okay. Die Entscheidung, ob er zurückkommt, wird nicht er treffen, sondern der Trainer. Dessen muss er sich bewusst sein.“
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