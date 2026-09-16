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Wegen VSV: Liga hat Notfallplan in der Schublade

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16.09.2026 21:57
VSV-Trainer Pierre Allard konnte am Mittwoch wieder ein normales Eistraining abhalten.
VSV-Trainer Pierre Allard konnte am Mittwoch wieder ein normales Eistraining abhalten.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Martin Quendler
Porträt von Marcel Santner
Von Martin Quendler und Marcel Santner
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Durchschnaufen in Villach! In einer Krisensitzung im Rathaus konnte bekanntlich am Dienstag der Saisonstart ermöglicht werden. An der Situation selbst hat sich jedoch nicht viel geändert – außer dass VSV-Obmann Manfred Herzog nun seine Funktion als Eigentümer der GmbH wahrnimmt. So ist die ICE-Liga auf den Fall der Fälle vorbereitet, die Saison während der Meisterschaft mit 13 Klubs (ohne VSV) zu Ende zu spielen.

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