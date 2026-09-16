Wegen VSV: Liga hat Notfallplan in der Schublade

Durchschnaufen in Villach! In einer Krisensitzung im Rathaus konnte bekanntlich am Dienstag der Saisonstart ermöglicht werden. An der Situation selbst hat sich jedoch nicht viel geändert – außer dass VSV-Obmann Manfred Herzog nun seine Funktion als Eigentümer der GmbH wahrnimmt. So ist die ICE-Liga auf den Fall der Fälle vorbereitet, die Saison während der Meisterschaft mit 13 Klubs (ohne VSV) zu Ende zu spielen.