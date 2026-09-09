Liberalisierung: So profitierte der Kunde davon

Ein Blick zurück ins Jahr 2001. Bis dahin gab es einen einzigen Anbieter für Strom, nur weniger Kraftwerke, die für die Energie sorgten und vorgegebene Preise. Durch Vorgaben der EU war es ab 1. Oktober auch in Österreich verpflichtend, den Strommarkt zu liberalisieren. Von da an gab es mehrere Anbieter, die Strom für die Endkunden – egal ob Betriebe oder Privathaushalte – anboten.