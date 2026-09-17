Arbeiter tot: Bereits Vater und Bruder verunglückt

Der fürchterliche Unfall in Matrei in Osttirol, bei dem ein 29-jähriger Arbeiter starb, war bereits der dritte Schicksalsschlag für die Familie. Erst vor wenigen Monaten verunglückte der Familienvater bei einem tragischen Vorfall. Der Bruder starb bei einem Verkehrsunfall.
Ein Schock für die gesamte Region war jener Unfall am Montag in Matrei in Osttirol, bei dem ein 29-jähriger Einheimischer auf einer Baustelle tot in einem Bachbett aufgefunden wurde – die „Krone“ berichtete.
Der Mann wollte einen Bohrer kaufen, kehrte jedoch nicht mehr zu seinen Arbeitskollegen zurück. Als am Abend der Bruder des Mannes Alarm schlug, wurde die Leiche mehr als 20 Meter unterhalb eines Steilhanges entdeckt. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät.
Bereits der Vater starb bei tragischem Unfall
Wie nun bekannt wurde, war es nicht der erste schwere Schicksalsschlag für die Familie. Bereits im Mai dieses Jahres verstarb der Familienvater bei einem Unfall. Der damals 67-Jährige rutschte auf einem Forstweg mit dem Fahrzeug über den Fahrbahnrand hinaus und blieb im Buschwerk hängen. Beim Versuch, aus dem Auto zu steigen, stürzte der Mann schließlich 50 Meter über steiles und felsiges Gelände ab.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er war seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erlegen.
Weiteres Familienmitglied bei Unfall gestorben
Der fürchterliche Unfall des 29-Jährigen war bereits der dritte schwere Schicksalsschlag für die Familie aus Osttirol. Auch der Bruder des nun Verstorbenen kam bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben.
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