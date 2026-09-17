Arbeiter tot: Bereits Vater und Bruder verunglückt

Bereits der Vater starb bei tragischem Unfall

Wie nun bekannt wurde, war es nicht der erste schwere Schicksalsschlag für die Familie. Bereits im Mai dieses Jahres verstarb der Familienvater bei einem Unfall. Der damals 67-Jährige rutschte auf einem Forstweg mit dem Fahrzeug über den Fahrbahnrand hinaus und blieb im Buschwerk hängen. Beim Versuch, aus dem Auto zu steigen, stürzte der Mann schließlich 50 Meter über steiles und felsiges Gelände ab.