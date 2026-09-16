In der Vorbereitung haben sie sogar Männer besiegt

Am Samstag beginnt im italienischen Bruneck die Stocksport Champions-League. Dabei trifft die europäische Stocksport-Elite aufeinander und kämpft innerhalb von zwei Tagen um den Titel. Mit dabei ist auch das Damen-Team aus St. Peter. Die Champions-League Gewinnerinnen aus 2023, haben dabei in der Vorbereitung bei einem Männerturnier mitgespielt. Und sie waren nicht nur mit dabei. Nein, sie haben sogar gewonnen!