In der Vorbereitung haben sie sogar Männer besiegt

Die Frauenmannschaft aus St. Peter spielt am Wochenende bei der Stocksport Champions League in Italien. In der Vorbereitung haben die Mühlviertlerinnen bei einem Männer Turnier gespielt. Jetzt kämpfen sie um ihren zweiten Champions League Titel.
Am Samstag beginnt im italienischen Bruneck die Stocksport Champions-League. Dabei trifft die europäische Stocksport-Elite aufeinander und kämpft innerhalb von zwei Tagen um den Titel. Mit dabei ist auch das Damen-Team aus St. Peter. Die Champions-League Gewinnerinnen aus 2023, haben dabei in der Vorbereitung bei einem Männerturnier mitgespielt. Und sie waren nicht nur mit dabei. Nein, sie haben sogar gewonnen!
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