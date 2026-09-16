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In der Vorbereitung haben sie sogar Männer besiegt

Sport-Mix
16.09.2026 18:31
v.l.: Daniela Glück, Sandra Gruber, Simona Weinhäupl, Elisabeth Ganser, Bettina Eckerstorfer ...
v.l.: Daniela Glück, Sandra Gruber, Simona Weinhäupl, Elisabeth Ganser, Bettina Eckerstorfer spielen am Wochenende bei der Stocksport Champions League.(Bild: Herbert PLENDL)
Porträt von Katharina Spiegl
Von Katharina Spiegl

Die Frauenmannschaft aus St. Peter spielt am Wochenende bei der Stocksport Champions League in Italien. In der Vorbereitung haben die Mühlviertlerinnen bei einem Männer Turnier gespielt. Jetzt kämpfen sie um ihren zweiten Champions League Titel. 

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Am Samstag beginnt im italienischen Bruneck die Stocksport Champions-League. Dabei trifft die europäische Stocksport-Elite aufeinander und kämpft  innerhalb von zwei Tagen um den Titel. Mit dabei ist auch das Damen-Team aus St. Peter. Die Champions-League Gewinnerinnen aus 2023, haben dabei in der Vorbereitung bei einem Männerturnier mitgespielt. Und sie waren nicht nur mit dabei. Nein, sie haben sogar gewonnen!

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