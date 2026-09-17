Es kann dauern, doch das Ende ist unausweichlich

Wenn Fußballtrainer nach verlorenen Spielen ihrer Mannschaft wegen Erfolglosigkeit öffentlich in Frage gestellt werden, dann bekommen wir oft von den Präsidenten und Managern der Fußballklubs zu hören, dass sie dennoch weiter voll hinter dem Trainer stünden. Ein Muster, das wir ganz ähnlich auch in der Politik erleben.
Gerade erst stellten sich die deutschen Unions-Ministerpräsidenten „geschlossen“, wie sie betonten, hinter den schwer angeschlagenen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. In Österreich, wo es an erfolglosen Politikern auch nicht mangelt, stellt man sich ebenfalls immer wieder hinter diese. So passiert auch am Mittwoch mit einem Bekenntnis zu Andreas Babler bei einem SPÖ-Krisentreffen, das die geladenen roten Regierungsmitglieder gar nicht als Krisentreffen sehen wollten.
Schriller Alarm
Sie sehen wohl auch keine Krise, wenn die Sozialdemokraten in Umfragen mittlerweile auf katastrophale 15 Prozent Stimmanteil abstürzen. Kritischere Geister auch aus dem Innersten der SPÖ flüchten indes in Galgenhumor, wenn sie längst jede Sitzung der kriselnden SPÖ automatisch als „Krisentreffen“ bezeichnen …
Übrigens: Wenn sich im Fußball Präsidenten hinter ihren angeschlagenen Trainer stellen, sind in aller Regel dessen Tage gezählt. Die vermeintliche Solidarität mit dem Erfolglosen: ein schrilles Alarmzeichen.
Und in der Politik? Da kann es nach Solidaritätsbekundungen zwar ein wenig länger dauern. Doch das Ende ist auch da meist unausweichlich.
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