Es kann dauern, doch das Ende ist unausweichlich

Gerade erst stellten sich die deutschen Unions-Ministerpräsidenten „geschlossen“, wie sie betonten, hinter den schwer angeschlagenen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. In Österreich, wo es an erfolglosen Politikern auch nicht mangelt, stellt man sich ebenfalls immer wieder hinter diese. So passiert auch am Mittwoch mit einem Bekenntnis zu Andreas Babler bei einem SPÖ-Krisentreffen, das die geladenen roten Regierungsmitglieder gar nicht als Krisentreffen sehen wollten.