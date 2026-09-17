Verstappen „bisschen besorgt“ – dann folgte Chaos!

Es sei „etwas ganz Besonderes, und man weiß nie, wie es laufen wird, aber beim ersten Mal ist es wirklich gut gelaufen. Von da an hatte ich dann richtig viel Spaß dabei, sie alle aufzuspüren. Es war mit viel Aufwand verbunden, und es war schön, dass auch alle anderen viel Spaß dabei hatten – sowohl bei den Vorbereitungen als auch bei der Teilnahme“, so Verstappen.