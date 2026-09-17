Verstappen „bisschen besorgt“ – dann folgte Chaos!

Einmal mehr hat er sein großes Können unter Beweis gestellt! Max Verstappen raste beim Kart-Showevent „Max vs. 100“ seines Arbeitgebers Red Bull am Mittwoch in Silverstone von Startplatz 101 zum Sieg. Dabei profitierte er vom Chaos in der ersten Runde.
„Als ich an die Startaufstellung kam und sah, wo ich starten musste – mit 100 Karts vor mir -, war ich ein bisschen besorgt. Nach meiner ersten Runde mit all dem Chaos dachte ich mir dann aber: Okay, wir haben das im Griff“, schildert Verstappen nach dem Rennen.
Hier die erste Runde im Video:
Nach einem grandiosen Start drehte Verstappen auf. „Es fing an, richtig Spaß zu machen, und als ich erst einmal in den Rhythmus kam, sie nacheinander überholen konnte und sah, wie der Abstand immer kleiner wurde, war das wirklich aufregend. Es war toll, einfach wieder in einem Go-Kart zu sitzen und zu den Grundlagen zurückzukehren – das hat mich an die Rennen von früher erinnert“, so der 28-Jährige.
Nach 14 Runden an der Spitze
Unglaublich, aber wahr: Der Niederländer, der 2026 noch kein F1-Rennen gewinnen konnte, ließ innerhalb von 14 Runden die gesamte Konkurrenz hinter sich. Das Feld setzte sich freilich aus keinen Rennprofis zusammen. Es war eine bunte Mischung aus Streamern, Content-Produzenten, Persönlichkeiten und Rennsportfans aus aller Welt.
Es sei „etwas ganz Besonderes, und man weiß nie, wie es laufen wird, aber beim ersten Mal ist es wirklich gut gelaufen. Von da an hatte ich dann richtig viel Spaß dabei, sie alle aufzuspüren. Es war mit viel Aufwand verbunden, und es war schön, dass auch alle anderen viel Spaß dabei hatten – sowohl bei den Vorbereitungen als auch bei der Teilnahme“, so Verstappen.
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