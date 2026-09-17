Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Platz 101 zum Sieg

Verstappen „bisschen besorgt“ – dann folgte Chaos!

Formel 1
17.09.2026 05:34
Max Verstappen ließ alle hinter sich.
Max Verstappen ließ alle hinter sich.(Bild: AP/Bradley Collyer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einmal mehr hat er sein großes Können unter Beweis gestellt! Max Verstappen raste beim Kart-Showevent „Max vs. 100“ seines Arbeitgebers Red Bull am Mittwoch in Silverstone von Startplatz 101 zum Sieg. Dabei profitierte er vom Chaos in der ersten Runde.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Als ich an die Startaufstellung kam und sah, wo ich starten musste – mit 100 Karts vor mir -, war ich ein bisschen besorgt. Nach meiner ersten Runde mit all dem Chaos dachte ich mir dann aber: Okay, wir haben das im Griff“, schildert Verstappen nach dem Rennen.

Hier die erste Runde im Video:

Nach einem grandiosen Start drehte Verstappen auf. „Es fing an, richtig Spaß zu machen, und als ich erst einmal in den Rhythmus kam, sie nacheinander überholen konnte und sah, wie der Abstand immer kleiner wurde, war das wirklich aufregend. Es war toll, einfach wieder in einem Go-Kart zu sitzen und zu den Grundlagen zurückzukehren – das hat mich an die Rennen von früher erinnert“, so der 28-Jährige.

Max Verstappen (re.)
Max Verstappen (re.)(Bild: AP/Bradley Collyer)

Nach 14 Runden an der Spitze
Unglaublich, aber wahr: Der Niederländer, der 2026 noch kein F1-Rennen gewinnen konnte, ließ innerhalb von 14 Runden die gesamte Konkurrenz hinter sich. Das Feld setzte sich freilich aus keinen Rennprofis zusammen. Es war eine bunte Mischung aus Streamern, Content-Produzenten, Persönlichkeiten und Rennsportfans aus aller Welt.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen mitten im Gewusel der Karts
Als Letzter gestartet
„Erster Sieg“: Verstappen gewinnt gegen 100 Karts
16.09.2026
„Was redet ihr?“
Position verloren! Verstappen tobt über sein Team
13.09.2026
„Habe alles erreicht“
Verstappen bestätigt ernsthafte Rücktrittsgedanken
13.09.2026

Es sei „etwas ganz Besonderes, und man weiß nie, wie es laufen wird, aber beim ersten Mal ist es wirklich gut gelaufen. Von da an hatte ich dann richtig viel Spaß dabei, sie alle aufzuspüren. Es war mit viel Aufwand verbunden, und es war schön, dass auch alle anderen viel Spaß dabei hatten – sowohl bei den Vorbereitungen als auch bei der Teilnahme“, so Verstappen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
17.09.2026 05:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
348.547 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
103.774 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
81.292 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1728 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1141 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1009 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf