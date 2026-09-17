LIVE ab 18.45 Uhr: RB Salzburg gegen Levski Sofia!

Lewski Sofia war in der abgelaufenen Saison das Kunststück gelungen, die Rekordserie von Ludogorez Rasgrad von 14 Meistertiteln hintereinander zu beenden. Erstmals seit 2010/11 gelang damit auch der Einzug in einen europäischen Hauptbewerb, im Play-off zur Champions League war AEK Athen (0:0, 0:4) zu stark. „Lewski hat eine gute Mannschaft und wird uns sicher alles abverlangen“, sagte Boma. Aber: „Wir wollen mutig auftreten, unser Tempo einbringen und gleich zum Auftakt zeigen, dass wir in dieser Ligaphase etwas erreichen wollen.“