Extrem-Radsportler (36) starb auf seiner Hausrunde

Erfolge bei Ultra-Rennen und Bekanntheit in Szene

Der Wahl-Elsbethener war erst vor wenigen Wochen von einem Rennen in Asien zurückgekehrt. Ganz allein hatte er dort Wüste und hohe Berge durchquert. Tagelange Strapazen hatte er dafür auf sich genommen. Im Ultra-Rennen gegen die Uhr und andere Extremradler belegte er den zweiten Platz. Schon im Frühjahr gewann er ein ähnliches Rennen in Südeuropa. In der Radsportszene hatte er sich wegen dieser Leistungen bei Rennen über Hunderte Kilometer in abgelegenen Gegenden einen Namen gemacht.