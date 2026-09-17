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Sportchef Katzer

Rapid im Hoch! „Auch das zeigt: Unser Weg stimmt“

Bundesliga
17.09.2026 05:30
Groß im Rampenlicht: Rapid ist derzeit auf Erfolgskurs.
Groß im Rampenlicht: Rapid ist derzeit auf Erfolgskurs.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Rapid möchte am Freitag daheim gegen WSG Tirol an der Bundesliga-Spitze vorlegen und Leader LASK unter Druck setzen. Sportchef Katzer ist mit der bisherigen Entwicklung zufrieden, erkennt auch klar die Handschrift von Trainer Johannes Hoff Thorup. Dazu sind alle Schlüsselspieler fit.

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Von 14 Saison-Pflichtspielen samt Verlängerung nur eines verloren, beim 1:5 in Salzburg. Rapids Sportchef Markus Katzer sieht trotz Elfer-Out im Conference-League-Play-off gegen Hearts „einen sehr positiven Start“, er spricht vor dem WSG-Heimduell mit der „Krone“ über...

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