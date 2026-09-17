Jetzt spricht das Opfer der prügelnden Jugendbande

Eine 13-Jährige wurde in Oberösterreich von einem elf- und einem zwölfjährigen Mädchen brutal geschlagen und getreten. Ein Bursche filmte die Attacke mit seinem Handy – wenig später machte das verstörende Video in den sozialen Medien die Runde. Jetzt spricht das Opfer in der „Krone“ über den Horrortag.
Gedemütigt, von einer Elf- und einer Zwölfjährigen brutal zusammengeschlagen, gefilmt und dann in den sozialen Medien auch noch öffentlich bloßgestellt: Diesen Horror hat eine 13-jährige Oberösterreicherin diesen Sommer durchmachen müssen – die „Krone“ berichtete.
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