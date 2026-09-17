Jetzt spricht das Opfer der prügelnden Jugendbande

Eine 13-Jährige wurde in Oberösterreich von einem elf- und einem zwölfjährigen Mädchen brutal geschlagen und getreten. Ein Bursche filmte die Attacke mit seinem Handy – wenig später machte das verstörende Video in den sozialen Medien die Runde. Jetzt spricht das Opfer in der „Krone“ über den Horrortag.