„Bei Taliban fühlte ich mich sicherer als daheim“

„In Wien ist so etwas kaum vorstellbar“

Und so überraschte ihn sein eigenes Sicherheitsgefühl. Auf afghanischen Märkten etwa sah der 33-Jährige offene Geldwechselstände, an denen große Mengen Bargeld sichtbar herumlagen. „In einer Großstadt wie Wien könnte ich mir das nur schwer vorstellen“, sagt er. Damit will der Extremreisende Afghanistan keineswegs zum sicheren Urlaubsland erklären. Und auch die „Rechte“ der Frauen in dem Land kritisiert der Vorarlberger. „Ich lehne die Zustände dort ab, das sage ich immer deutlich, auch in meinen Videos.“