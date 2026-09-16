Der Zweirad-Zirkus reist mit 380 Tonnen Gepäck an

Hektisches Treiben herrschte schon am Mittwoch in Spielberg. Das Fahrerlager wird für die MotoGP auf Hochglanz poliert. KTM stellte indes die letzten Weichen für 2027.
Strahlender Sonnenschein begrüßte am Mittwoch die MotoGP und deren erste Fans rund um den Red Bull Ring. Wo Camper bereits mit dem Zeltaufbau begonnen haben und Mechaniker schon die Boxen auf Vordermann brachten. „Hausherr“ KTM bezog sein ikonisches „Holzhaus“ vor dem Eingang zum Fahrerlager. Die schweren Maschinen vom „Harley Davidson Bagger World Cup“ dagegen haben es sich schon hinter der Start/Ziel-Tribüne gemütlich gemacht.
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