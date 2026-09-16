Der Zweirad-Zirkus reist mit 380 Tonnen Gepäck an

Strahlender Sonnenschein begrüßte am Mittwoch die MotoGP und deren erste Fans rund um den Red Bull Ring. Wo Camper bereits mit dem Zeltaufbau begonnen haben und Mechaniker schon die Boxen auf Vordermann brachten. „Hausherr“ KTM bezog sein ikonisches „Holzhaus“ vor dem Eingang zum Fahrerlager. Die schweren Maschinen vom „Harley Davidson Bagger World Cup“ dagegen haben es sich schon hinter der Start/Ziel-Tribüne gemütlich gemacht.