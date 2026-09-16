Sturms Heil: „Jeder hätte uns für deppert erklärt“

Jürgen Heil (Sturm-Graz-Spieler, via Canal +): „Wir haben gegen einen Gegner mit richtiger Qualität gespielt, man hat gesehen, wie ballsicher die sind im Gegensatz zu uns. Trotzdem haben wir es kämpferisch richtig gut gelöst. Das sind Momente, von denen man als Kind träumt. Jeder hätte uns für deppert erklärt, wenn wir ins offene Messer gelaufen wären. Es werden noch andere Gegner kommen, gegen die wir mehr agieren müssen. Wir haben mit diesem Ergebnis einen Schritt nach vorne gemacht.“