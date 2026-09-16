Sturms Heil: „Jeder hätte uns für deppert erklärt“

Vizemeister Sturm Graz startete am Mittwoch mit einem 0:0 gegen den Ligue-1-Dritten Stade Rennes in die Liga-Phase der Europa League. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Fabio Ingolitsch (Sturm-Graz-Trainer, via Canal +): „Vor dem Spiel hätten wir einen Punkt gerne genommen, aber bei dem speziellen Momentum am Schluss hätten wir einen Sieg mitnehmen können. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir haben uns tapfer verkauft, Mann gegen Mann gespielt, hatten eine sehr junge Startformation. Wir waren brutal griffig, hochintensiv, hatten viele Ballgewinne und haben Rennes gut von unserem Tor weggehalten. Natürlich hat uns vorne die Durchschlagskraft gefehlt, aber das muss man realistisch einschätzen. Der Matchplan ist geglückt. Unsere junge Bande hat das außergewöhnlich gut gemacht.“
Jürgen Heil (Sturm-Graz-Spieler, via Canal +): „Wir haben gegen einen Gegner mit richtiger Qualität gespielt, man hat gesehen, wie ballsicher die sind im Gegensatz zu uns. Trotzdem haben wir es kämpferisch richtig gut gelöst. Das sind Momente, von denen man als Kind träumt. Jeder hätte uns für deppert erklärt, wenn wir ins offene Messer gelaufen wären. Es werden noch andere Gegner kommen, gegen die wir mehr agieren müssen. Wir haben mit diesem Ergebnis einen Schritt nach vorne gemacht.“
Franck Haise (Stade-Rennes-Trainer, via Canal +): „Wir müssen den einen Punkt mitnehmen, aber hatten drei Punkte eingeplant. Insgesamt war es ein schwieriges Spiel, aber auch Sturm hatte Chancen.“
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