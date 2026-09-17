Warum diese Vize-Ortschefin jetzt die SPÖ verlässt

„Persönliche Beschimpfungen und Machtspiele“: Hinter den Kulissen der SPÖ in Spittal (Kärnten) kracht es gewaltig. Im „Krone“-Gespräch verkündet die erste Vizebürgermeisterin nun überraschend ihren Rücktritt und verabschiedet sich somit von den Roten in Kärnten.
„Krone“: Frau Vizebürgermeisterin, Ihr Austritt aus der SPÖ kommt für viele bestimmt überraschend. War der Schritt geplant, welche Beweggründe gibt es dafür?
Angelika Hinteregger: Die Entscheidung fiel spontan, aber überlegt! Persönliche Beschimpfungen und interne Machtspiele haben das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Der unrühmliche Umgang mit einer Stadtratskollegin war dann der Auslöser dafür. Wenn loyale Funktionäre weichen müssen sowie Respekt und Wertschätzung nichts mehr zählen, ist für mich eine Grenze überschritten.
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