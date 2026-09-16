CERN plant 15-Milliarden-Jagd auf große Unbekannte

91 Kilometer lange Tunnel, 15 Milliarden Schweizer Franken und die Jagd nach dem Unsichtbaren: CERN nimmt das nächste große Rätsel des Universums ins Visier. Die Experten der Europäischen Organisation für Kernforschung wollen eine ganze „Gottesteilchen-Fabrik“ bauen. Wozu genau und welche sensationellen Entdeckungen uns die bringen wird? Die Antwort von CERN-Chef Mark Thomson überrascht.