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CERN plant 15-Milliarden-Jagd auf große Unbekannte

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16.09.2026 18:05
Auf Wien-Besuch: CERN-Generaldirektor Mark Thomson hat mit Jornalisten über die Pläne für eine ...
Auf Wien-Besuch: CERN-Generaldirektor Mark Thomson hat mit Jornalisten über die Pläne für eine neue große „Gottesteilchen-Fabrik“ gesprochen – ein 91 Kilometer langer, unterirdischer Tunnel.(Bild: Krone-Collage/PIXELRISE/CERN, Martin A. Jöchl, CERN)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

91 Kilometer lange Tunnel, 15 Milliarden Schweizer Franken und die Jagd nach dem Unsichtbaren: CERN nimmt das nächste große Rätsel des Universums ins Visier. Die Experten der Europäischen Organisation für Kernforschung wollen eine ganze „Gottesteilchen-Fabrik“ bauen. Wozu genau und welche sensationellen Entdeckungen uns die bringen wird? Die Antwort von CERN-Chef Mark Thomson überrascht.

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Man muss kein besonderer Wissenschaftsfreak sein, um zu wissen, dass sich am CERN bei Genf der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger befindet. Immerhin schrieb der „Large Hadron Collider“ (LHC) Forschungsgeschichte: 2012 wurde dort das sogenannte „Higgs-Boson“ nachgewiesen – dem Laien besser bekannt als „Gottesteilchen“.

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