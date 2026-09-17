Wiener Kleingärtner streiten um 3,5 Millionen Euro

Viele Jahre haben die Wiener Kleingärtner zu viel Steuern auf ihre Pacht gezahlt. Die Gemeinde hat das Geld dem Zentralverband rückerstattet. Doch dieser weigert sich, die 3,5 Millionen Euro an seine Mitglieder auszuschütten, und will das Geld anderwärtig zu verwenden. Das sorgt für Ärger.
Kurz zur Vorgeschichte: Die Stadt Wien hat über lange Zeit den Kleingärtnern zusätzlich zum Pachtzins zehn Prozent Umsatzsteuer verrechnet. Nach Ansicht des Rechnungshofs war das falsch. Es wären etwa gar keine Steuer oder es wären 20 Prozent einzuheben gewesen.
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