AUT Of ORDA: „Es braucht Haltung und Nonsens“

Der Sprung zwischen den ersten und den lustigen Songs ist auf dem neuen Album teilweise wirklich arg und abrupt. Wir haben „Nazis gegen Rechts“ und die Fußballhymne „Stripes And Stars“. Wir haben das emotionale „Papa“ und „Cinderella“. War das in der Ausprägung auch so gewollt oder ist das irgendwann passiert?

Pizzera: Wir hatten keinen Zeitdruck und ich verstehe, was du mit der inhaltlichen Diskrepanz meinst. Aber so ist auch das Leben. Das Blödeln ist ja schön, aber mir ist es manchmal zu einfach. Es muss einen Spagat geben, zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Wenn dir ein Michael Gregoritsch ein Video schickt, wie unsere Burschen in der Kabine zu dem Song hüpfen und feiern, ist das schon geil. Wir haben unser Nationalteam in die Charts gebracht, das ist doch großartig.

Fellner: Ich mag die Vielfältigkeit des Albums besonders. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, hat mir das besonders gefallen, wenn ein Album eine Bandbreite hatte – inhaltlich als auch musikalisch. Bei den Ärzten war das zum Beispiel so, da war einfach immens viel Spielraum. Das Prinzip Album hat heute an Wert verloren, es wird nicht mehr so stark wahrgenommen. Man baut sich eine Playlist mit möglichst gleich klingenden Songs zusammen und arbeitet damit gegen das Format eines Albums. Aber prinzipiell ist das, was ich mir von einem Album wünschen würde, das Breitgefächerte.

Pizzera: Absolut. Und darauf darf dann auch wirklich so etwas Emotionales wie „Papa“ sein, das die Stimmung noch einmal in eine ganz andere Richtung dreht.