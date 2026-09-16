Würdelose Aktion in Saudi: Strafe für „Jota“-Rufe

In den sozialen Medien war die Empörung über das Verhalten der Zuschauer groß, zu den größten Kritikern der Aktion gehörte Superstar Cristiano Ronaldo. „Die Liga muss Maßnahmen ergreifen und dieses Verhalten der Fans ahnden. Das ist kein Fußball mehr, und es muss Grenzen geben. Menschen, die sich so verhalten, sollten nie wieder Zutritt zu einem Stadion erhalten“, schrieb Ronaldo, der in der Liga für Al-Nassr spielt, auf Instagram.