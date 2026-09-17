Der „Iron Man“ kämpft jetzt auch im Nationalteam

Felix Bacher, Neuling in Österreichs Teamkader, war körperlich ein Spätzünder – daher setzte er schon in der Akademie auf Fleiß. Heute ist er ein nahezu unzerstörbarer Modellathlet – bevor er zu Lyon wechselte, spielte er bei Estoril 57 Ligaspiele in Folge über 90 Minuten durch. Das ist eine einzigartige Statistik für einen Feldspieler!