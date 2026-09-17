Der „Iron Man“ kämpft jetzt auch im Nationalteam

Felix Bacher, Neuling in Österreichs Teamkader, war körperlich ein Spätzünder – daher setzte er schon in der Akademie auf Fleiß. Heute ist er ein nahezu unzerstörbarer Modellathlet – bevor er zu Lyon wechselte, spielte er bei Estoril 57 Ligaspiele in Folge über 90 Minuten durch. Das ist eine einzigartige Statistik für einen Feldspieler!
Unter Teamchef Hermann Stadler bestritt Felix Bacher von der U18 bis zur U20 zwischen März 2018 und Juni 2019 zehn Länderspiele für Österreich. Am Montag nominierte Ralf Rangnick den Innenverteidiger erstmals für das A-Nationalteam: „Er spielt regelmäßig bei Lyon, das ist ja nicht irgendein Verein.“
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