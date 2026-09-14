Mercedes ruft jetzt weltweit 23.000 Autos zurück

Tausende Autos der GLE-Baureihe 167 von Mercedes müssen in die Werkstatt. Im schlimmsten Fall drohen bei den defekten Modellen Treibstoffaustritt und ein plötzlicher Verlust der Antriebskraft des Autos.Bei ihnen wurde ein Schutzblech fehlerhaft verbaut – was zu häufigeren Unfällen führen kann.
Mercedes-Benz ruft weltweit 23.606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167 zurück. Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos sei ein Schutzblech falsch verbaut, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und dem europäischen Rückrufportal Safety Gate hervorgeht. 6772 Autos sind allein in Deutschland von dem Rückruf betroffen.
„Abschirmplatte nicht vorschriftsmäßig eingebaut“
Durch den Fehler könnte die Kraftstoffleitung der Autos beschädigt worden sein. Genauer könnte die Fehlstellung im Auto dazu führen, dass die Kraftstoffleitung an der Abschirmplatte reibt. Dadurch können Kraftstofflecks entstehen. Das Schnellwarnsystem von EU Safety Gate schreibt: „Bei bestimmten Fahrzeugen der GLE-Baureihe (Modellreihe 167) mit OM654- und Hybridmotoren wurde eine Abschirmplatte im Bereich der Spritzwand möglicherweise nicht vorschriftsmäßig eingebaut.“
Durch den Austritt von Kraftstoff könnten die Autos plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also ohne Vorwarnung nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere. Vorfälle, bei denen durch den Fehler Menschen verletzt worden sind oder Sachschäden verursacht wurden, sind dem KBA derzeit nicht bekannt.
Das müssen Autobesitzer jetzt tun
Mercedes-Benz teilte mit, bei jedem betroffenen Fahrzeug müssten das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet werden. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt bei der hauseigenen Serviceorganisation dauere etwa eine Stunde. Wer wissen möchte, ob sein Auto betroffen ist, kann auf einer Homepage von Mercedes seine Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) prüfen lassen. Der Rückrufcode des Herstellers lautet 4790309.
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