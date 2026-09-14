Mercedes ruft jetzt weltweit 23.000 Autos zurück

Das müssen Autobesitzer jetzt tun

Mercedes-Benz teilte mit, bei jedem betroffenen Fahrzeug müssten das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet werden. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt bei der hauseigenen Serviceorganisation dauere etwa eine Stunde. Wer wissen möchte, ob sein Auto betroffen ist, kann auf einer Homepage von Mercedes seine Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) prüfen lassen. Der Rückrufcode des Herstellers lautet 4790309.