Wolken ziehen ab: Was uns heute noch erwartet

Wolken lockern in der Nacht auf

In der Nacht kehrt dann vielerorts Ruhe ein: Die letzten Störungsreste ziehen auch im Osten bald ab, die Wolken lockern auf und zeitweise funkeln die Sterne vom Himmel. Wer früh unterwegs ist, sollte allerdings mit etwas Vorsicht rechnen: Bei schwachem Wind können sich regional flache Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf angenehme 6 bis 14 Grad.