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Wolken ziehen ab: Was uns heute noch erwartet

Österreich
14.09.2026 18:00
Die Wolken ziehen sich zurück, vielerorts klart der Himmel auf – in der Nacht können sich aber ...
Die Wolken ziehen sich zurück, vielerorts klart der Himmel auf – in der Nacht können sich aber regional Nebelfelder bilden. (Symbolbild)(Bild: Андрей Журавлев - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem wechselhaften Tag zeigt sich das Wetter am Montagabend vielerorts noch einmal von seiner freundlicheren Seite. Die Wolken machen zunehmend Platz für sonnige Momente – besonders dort, wo sich die letzten Schauer verabschieden.

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Im Bergland sowie im Norden und Osten kann es am Abend allerdings noch das eine oder andere kurze Regentröpfchen geben.

Wolken lockern in der Nacht auf
In der Nacht kehrt dann vielerorts Ruhe ein: Die letzten Störungsreste ziehen auch im Osten bald ab, die Wolken lockern auf und zeitweise funkeln die Sterne vom Himmel. Wer früh unterwegs ist, sollte allerdings mit etwas Vorsicht rechnen: Bei schwachem Wind können sich regional flache Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf angenehme 6 bis 14 Grad.

Und der Blick auf Dienstag macht Lust auf den neuen Tag: Nach örtlichem Frühnebel setzt sich dank Zwischenhocheinfluss großteils sonniges Wetter durch. Am Nachmittag ziehen höchstens harmlose kleine Quellwolken vorüber – Regen ist kaum ein Thema.

Bis zu 27 Grad am Dienstag möglich
Auch der Wind bleibt durchwegs schwach, während die Temperaturen einen deutlichen Schritt nach oben machen. In der Früh liegen die Werte bei 6 bis 14 Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf 19 bis 27 Grad. Besonders im Westen darf man sich dabei auf die höchsten Temperaturen freuen.

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