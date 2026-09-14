Plug-in-Hybrid: Die unterschätzte CO2-Schleuder

Plug-in-Hybride (PHEVs) sollen den Komfort eines kraftstoffbetriebenen mit den ökologischen Vorteilen eines elektrischen Fahrzeugs verbinden. Doch neue EU-Daten zeigen, dass ihre Klimabilanz in den vergangenen Jahren immer schlechter geworden ist – und inzwischen deutlich von dem abweicht, was die offiziellen Testwerte suggerieren.