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Plug-in-Hybrid: Die unterschätzte CO2-Schleuder

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14.09.2026 15:30
PHEVs kombinieren einen batterieelektrischen Antrieb mit einem Benzin- oder Dieselmotor. Ihr ...
PHEVs kombinieren einen batterieelektrischen Antrieb mit einem Benzin- oder Dieselmotor. Ihr Anteil an den Neuzulassungen von Pkw lag im ersten Halbjahr 2026 in der EU bei 9,8 Prozent.(Bild: InfiniteFlow - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Plug-in-Hybride (PHEVs) sollen den Komfort eines kraftstoffbetriebenen mit den ökologischen Vorteilen eines elektrischen Fahrzeugs verbinden. Doch neue EU-Daten zeigen, dass ihre Klimabilanz in den vergangenen Jahren immer schlechter geworden ist – und inzwischen deutlich von dem abweicht, was die offiziellen Testwerte suggerieren.

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