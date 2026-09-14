Kein Österreich-Stopp: Oasis gehen wieder auf Tour

Ticketpreise starten bei knapp unter 100 Euro

Grundsätzlich sind Konzerte in Schottland, England, Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, den USA, Irland und Deutschland angesetzt, wobei die Band stets Richard Ashcroft als Special Guest mit an Bord hat. Vor einem Kartenkauf müssen sich Interessierte ab sofort bis spätestens 17. September unter www.oasisinet.com registrieren. Danach gibt es z.B. für die beiden deutschen Konzerte ein Verkaufsfenster zwischen 25. und 27. September. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 96,25 und 268,75 Euro.