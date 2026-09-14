Kein Österreich-Stopp: Oasis gehen wieder auf Tour

Oasis gehen 2027 wieder auf Tour! Das hat die legendäre Britpopband nun angekündigt. Insgesamt 38 Mal werden Liam und Noel in Europa und den USA auf der Bühne stehen – Österreich ist in den Tourstopps jedoch nicht eingeplant.
Eine Lichtershow mit Drohnen hatte in der Vorwoche den Fans den Mund wässrig gemacht. Nun folgt die große Ankündigung der Tour 2027. Die beiden Gallagher-Brüder werden unter anderem am 2. und 3. Juli 2027 in der Münchner Allianz-Arena Station machen.
„START THE CELEBRATIONS!!!!“, schrieb Noel Gallagher auf Social Media:
Ticketpreise starten bei knapp unter 100 Euro
Grundsätzlich sind Konzerte in Schottland, England, Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, den USA, Irland und Deutschland angesetzt, wobei die Band stets Richard Ashcroft als Special Guest mit an Bord hat. Vor einem Kartenkauf müssen sich Interessierte ab sofort bis spätestens 17. September unter www.oasisinet.com registrieren. Danach gibt es z.B. für die beiden deutschen Konzerte ein Verkaufsfenster zwischen 25. und 27. September. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 96,25 und 268,75 Euro.
Erste Reunion-Tour seit 2009 im Vorjahr
Zum ersten Mal seit ihrer Trennung im Jahr 2009 und jahrelangen Streits fanden sich Liam und Noel Gallagher im vergangenen Jahr für eine Reunion-Tournee zusammen. Aufgetreten waren sie unter anderem in Großbritannien, den USA und Südamerika. Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden.
Oasis waren zuletzt bei Filmfestspielen zu Gast
Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album „Definitely Maybe“ bekannt. Spätestens die zweite Platte „(What‘s The Story) Morning Glory?“ von 1995 mit Hits wie „Wonderwall“ machte Oasis weltberühmt. Bei den Filmfestspielen in Venedig waren die beiden zuletzt bei der Weltpremiere der Dokumentation „Oasis: Don‘t Look Back in Anger“ zu Gast.
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