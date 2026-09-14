Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sandra Bullock

„Ich sprach bei jedem Perversen vor, den es gab“

Society International
14.09.2026 17:00
Sandra Bullock war bei zahlreichen Castings und hat als junge Frau eigenen Angaben zufolge dabei ...
Sandra Bullock war bei zahlreichen Castings und hat als junge Frau eigenen Angaben zufolge dabei jeden „Perversen“ getroffen, den es gab.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sandra Bullock hat offen über unangenehme Erfahrungen zu Beginn ihrer Schauspielkarriere gesprochen. Bevor sie in Hollywood den Durchbruch schaffte, arbeitete der heutige „Practical Magic 2‘-Star als Kellnerin in New York und absolvierte zahlreiche Castings. Bei einigen wurde sie sogar dazu aufgefordert, ihre Hose auszuziehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einem Gespräch mit Jennifer Aniston für das Magazin „Interview“ wurde Bullock gefragt, ob ihre Karriere das Ergebnis bewusster Entscheidungen gewesen sei oder sich eher zufällig entwickelt habe. „Ich war in New York, ich war Kellnerin, ich sprach bei jedem Perversen vor, den es gab“, erinnerte sie sich. Wenn sie aufgefordert worden sei, ihre Hose herunterzulassen, habe ihre Reaktion allerdings festgestanden: „Nö, nicht die richtige Rolle für mich.“

Stattdessen arbeitete sich Bullock Stück für Stück nach oben. Gerade zu Beginn einer Schauspielkarriere sei die Angst groß, möglicherweise nie wieder engagiert zu werden. Deshalb nehme man viele der Möglichkeiten an, die sich bieten, und versuche, das Beste daraus zu machen.

Heute ist Sandra Bullock – hier bei der „Practical Magic 2“-Premiere – eine der erfolgreichsten ...
Heute ist Sandra Bullock – hier bei der „Practical Magic 2“-Premiere – eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Doch während ihrer Anfangszeit musst sie einiges ertragen.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Das war ihr wichtigster Karriereschritt
Eine bewusste Richtungsentscheidung traf Bullock nach eigener Aussage erst, als sie genug von romantischen Komödien hatte. „Ich muss jetzt mit den Rom-Coms aufhören“, habe sie sich damals gesagt. Die Schauspielerin wollte andere Seiten ihres Könnens zeigen und entschied sich deshalb unter anderem für eine Rolle in ,Crash‘. „Es war ein genialer Film. Ich wollte anfangen, andere Muskeln spielen zu lassen“, erklärte der ,Speed‘-Star. Der Wechsel zu dramatischeren Stoffen wurde zu einem wichtigen Schritt in ihrer Karriere.

Zitat Icon

Ich war in New York, ich war Kellnerin, ich sprach bei jedem Perversen vor, den es gab.

Sandra Bullock

Gleichzeitig versucht Bullock seit ihrem Aufstieg zum Hollywoodstar, ihr Privatleben so gut wie möglich zu schützen. Sie sei bereits als Kind „wahnsinnig privat“ gewesen und habe damit sogar ihre Mutter in den Wahnsinn getrieben. Dabei bedeutet ihr Bedürfnis nach Privatsphäre keineswegs, dass sie ungern unter Menschen ist. Besonders wohl fühle sie sich in einem vertrauten Kreis. „Nichts macht mich glücklicher, als zu dir nach Hause zu kommen und mit allen zusammen abzuhängen“, sagte sie zu Aniston. Schwieriger werde es für sie, wenn andere ihre Privatsphäre nähmen und daraus ein Geschäft machten.

Lesen Sie auch:

Nicole Kidman &amp; Sandra Bullock kehren als Gillian &amp; Sally Owens zurück auf die große ...
Practical Magic 2
Sandra Bullock und Nicole Kidman zaubern wieder
Practical Magic 2
Sandra Bullock und Nicole Kidman zaubern wieder
Sandra Bullock (62)
„Wie CIA vorgehen“
Sandra Bullock versteckte Kind in Eishockeytasche
„Wie CIA vorgehen“
Sandra Bullock versteckte Kind in Eishockeytasche
Hollywood-Star Sandra Bullock hat schon viele Höhen und Tiefen erlebt
Stark trotz allem
Sandra Bullock: Pech in der Liebe, Glück im Beruf
Stark trotz allem
Sandra Bullock: Pech in der Liebe, Glück im Beruf
Sandra Bullock und Nicole Kidman feierten in London eine zauberhafte Premiere – und lieferten ...
Zauberhafte Premiere
Bullock und Kidman: Glamour-Duell am Red Carpet!
Zauberhafte Premiere
Bullock und Kidman: Glamour-Duell am Red Carpet!
Sandra Bullock teilte zum Muttertag eine berührende Nachricht.
Familienfotos geteilt
Bullock dankt „Mom und Omi“: „War so eine Göre“
Familienfotos geteilt
Bullock dankt „Mom und Omi“: „War so eine Göre“
Nicole Kidman und Sandra Bullock feiern ein „zauberhaftes“ Comeback und stimmen im neuen Trailer ...
Neuer Trailer ist da!
Kidman und Bullock feiern „zauberhaftes“ Comeback
Neuer Trailer ist da!
Kidman und Bullock feiern „zauberhaftes“ Comeback
Sandra Bullock erschien bei der CinemaCon in Las Vegas in einem knappen schwarzen Leder-BH unter ...
Sie ist wieder da!
Sandra Bullock überrascht im Leder-BH & auf Insta!
Sie ist wieder da!
Sandra Bullock überrascht im Leder-BH & auf Insta!

 

Auch die Öffentlichkeit, die mit ihrem Beruf einhergeht, akzeptiert Bullock grundsätzlich. Schließlich gehöre es zur Arbeit einer Schauspielerin, Filme zu präsentieren und über ihre Geschichten zu sprechen. Interviews empfinde sie deshalb gar nicht als besonders unangenehm. Was sie dagegen bis heute nicht mag, ist das Posieren auf dem roten Teppich. „Ich möchte Zendaya sein, aber ich werde niemals Zendaya sein“, scherzte Bullock. Im Vergleich zu ihr sehe sie sich eher als „Zendayas Schuhputzerin“. Über ihre Kollegin fügte sie anerkennend hinzu: „Sie ist großartig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
14.09.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
111.052 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
98.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
94.306 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1751 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1247 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
969 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Mehr Society International
Sandra Bullock
„Ich sprach bei jedem Perversen vor, den es gab“
Es war nur eine Pille
Hayden Panettiere: Rätsel um Todesursache gelöst?
TV-Hammer!
RTL2 trennt sich nach 15 Jahren von den Geissens!
Trotz Trennung
Carpendales erinnern an ihren 13. Hochzeitstag
Fast nackt für Sport
Athletinnen toben gegen hüllenlose Sydney Sweeney
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf