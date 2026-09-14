„Ich sprach bei jedem Perversen vor, den es gab“

Gleichzeitig versucht Bullock seit ihrem Aufstieg zum Hollywoodstar, ihr Privatleben so gut wie möglich zu schützen. Sie sei bereits als Kind „wahnsinnig privat“ gewesen und habe damit sogar ihre Mutter in den Wahnsinn getrieben. Dabei bedeutet ihr Bedürfnis nach Privatsphäre keineswegs, dass sie ungern unter Menschen ist. Besonders wohl fühle sie sich in einem vertrauten Kreis. „Nichts macht mich glücklicher, als zu dir nach Hause zu kommen und mit allen zusammen abzuhängen“, sagte sie zu Aniston. Schwieriger werde es für sie, wenn andere ihre Privatsphäre nähmen und daraus ein Geschäft machten.